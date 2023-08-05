В Вильнюсе вспыхнул крупный пожар на заводе переработки вторсырья

В Вильнюсе тушат крупный пожар на заводе переработки вторсырья, пылает два складских здания.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Пожар начался на территории компании Ecoservice, занимающейся сбором и переработкой вторсырья. Насколько известно, сначала вспыхнула большая куча пластика, а с нее пламя перекинулось на близлежащие здания.

На месте задействованы три десятка пожарных, пожар оценивают как сложный.

Прилегающую улицу перекрыли для движения авто, а жителей близлежащего района просят закрыть окна и избегать пребывания на улице.

В целом для Вильнюса опасности от токсичного дыма нет: ветер дует со стороны города.

Напомним, на днях в Нидерландах завершились приключения грузового судна с тысячами автомобилей на борту, которое несколько дней горело у побережья страны: его успешно отбуксировали к перегрузочному порту.