Судно з тисячами авто, де спалахнула пожежа, відбуксували в порт Нідерландів

Вантажне судно Fremantle Highway з тисячами автомобілів на борту, яке кілька днів горіло біля узбережжя Нідерландів, в четвер успішно відбуксирували до перевантажувального порту Емсгафен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Станом на обід четверга Fremantle Highway за допомогою буксира доправили до Емсгафена й пришвартували до причалу. Порт обрали, оскільки він був розташований найближче до тимчасового місця стояння судна, а також через погану погоду.

За процесом з берега спостерігали кілька десятків перехожих. Також чергували пожежні машини й рятувальники на випадок, якби під час буксирування із судна витекла нафта – але цього, на щастя, не сталось.

Мер муніципалітету Хет-Хогеланда, в якому розташований порт, сказав, що це тимчасовий крок: не пізніше 14 жовтня Fremantle Highway має покинути порт. Крім того, муніципалітет отримав запевнення, що не платитиме за будь-які збитки, завдані судном під час перебування в Емсгафені.

Нагадаємо, пожежа почалася на судні у минулу середу, коли воно перебувало північніше острова Амеланд. 23 члени екіпажу були евакуйовані, один загинув.

На борту судна – 3783 автомобілі, зокрема 498 електромобілів. Припускають, що пожежа виникла на одному з електромобілів, літій-іонні батареї якого дуже важко загасити.