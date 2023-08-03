Судно з тисячами авто, де спалахнула пожежа, відбуксували в порт Нідерландів
Четвер, 3 серпня 2023, 19:37
Вантажне судно Fremantle Highway з тисячами автомобілів на борту, яке кілька днів горіло біля узбережжя Нідерландів, в четвер успішно відбуксирували до перевантажувального порту Емсгафен.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
Станом на обід четверга Fremantle Highway за допомогою буксира доправили до Емсгафена й пришвартували до причалу. Порт обрали, оскільки він був розташований найближче до тимчасового місця стояння судна, а також через погану погоду.
De #FremantleHighway wordt naar de Eemshaven gesleept @Rijkswaterstaat.— Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) August 3, 2023
📸 vanuit het kustwachtvliegtuig. https://t.co/DYbPwdfFBr pic.twitter.com/lF614sDq0G
За процесом з берега спостерігали кілька десятків перехожих. Також чергували пожежні машини й рятувальники на випадок, якби під час буксирування із судна витекла нафта – але цього, на щастя, не сталось.
Het binnenslepen van de Fremantle Highway in het Doekegatkanaal, naar de #julianahaven #eemshaven #groningenseaports pic.twitter.com/ridgu5Jzr0— ahbrenphotography (@arjenbren) August 3, 2023
Мер муніципалітету Хет-Хогеланда, в якому розташований порт, сказав, що це тимчасовий крок: не пізніше 14 жовтня Fremantle Highway має покинути порт. Крім того, муніципалітет отримав запевнення, що не платитиме за будь-які збитки, завдані судном під час перебування в Емсгафені.
Нагадаємо, пожежа почалася на судні у минулу середу, коли воно перебувало північніше острова Амеланд. 23 члени екіпажу були евакуйовані, один загинув.
На борту судна – 3783 автомобілі, зокрема 498 електромобілів. Припускають, що пожежа виникла на одному з електромобілів, літій-іонні батареї якого дуже важко загасити.