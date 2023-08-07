Над главою німецької опозиції кепкують через невдалий твіт

Лідер найбільшої німецької опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц та його помічники припустилися помилки у Twitter, яка стала предметом зловтіхи та хвилі коментарів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

У Twitter Мерц поділився цитатою з інтерв'ю, яке він дав у суботу Münchner Merkur, що була сформульована так: "ХДС виступає за соціальну державу без жодних "якщо" чи "але".

Далі йшла фраза, яка спричинила хвилю насмішок: "Але її не можна зберегти, якщо обіцяти все більше і більше благ, не вимагаючи нічого натомість від тих, хто може працювати".

Отож, Мерц дав обіцянку без ніяких "якщо" і "але", та одразу ж після цього використав "але".

Прессекретар соціал-демократів Хельге Лінд у відповідь пожартував: "Коли логіка зустрічається з семантикою, є жертви. Одну з них звуть Мерц".

Сотні користувачів запитували, чи не виявився бува цей твіт сатирою.

Більшість коментаторів дійшли до того, що така помилка не могла статися, оскільки Мерц довірив відразу кільком співробітникам підтримувати його присутність у соціальних мережах.

У невдалому твіті процитовано уривок з розмови, в якій Мерц представив ідеї ХДС щодо проблеми нестачі кваліфікованих робітників.

За словами Мерца, питання полягало в тому, чому в країні зростає безробіття, економіка переживає труднощі, а кваліфіковані працівники не хочуть приїжджати. Він сказав, що уряд повинен вимагати від одержувачів соціальних виплат, а не давати їм все більше і більше грошей.

Нещодавно Мерцу довелося уточнювати свої слова про можливість співпраці з правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини", оскільки виникла хвиля обурення з боку його однопартійців.