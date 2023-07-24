Глава опозиції Німеччини заперечив можливість співпраці з правопопулістами після хвилі обурення

У Німеччині лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц відкинув можливість співпраці на місцевому рівні з правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН) після хвилі обурення з боку його однопартійців.

Про це Мерц написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Мерцу довелось уточнювати свою резонансну заяву щодо потенційної співпраці з правопопулістами. Він наголосив, що не може бути співпраці між ХДС і "Альтернативною для Німеччини" навіть на найнижчму рівні.

"Щоб ще раз прояснити, і я ніколи не говорив інакше: позиція ХДС залишається незмінною. Не буде ніякої співпраці ХДС з АдН навіть на муніципальному рівні", – зазначив Мерц.

Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der @CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der #CDU mit der AfD geben. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) July 24, 2023

Як повідомлялось раніше, Мерц заявив про готовність до співпраці із АдН на місцевому рівні, чим спричинив критику у лавах власної політсили.

Цими вихідними Мерц сказав у ефірі німецького телебачення, що місцеві парламенти повинні шукати шляхи для спільного управління містом, землею та районом, якщо там на виборах перемагає кандидат від АдН.

Голова правопопулістської політсили Тіно Хрупалла поспішив привітати слова Мерца про можливість співпраці на місцевому рівні.

Німецькі консерватори традиційно відмовляються від співпраці з правопопулістами через разючі відмінності у їхніх політиках і радикалізм АдН.