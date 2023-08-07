Над главой немецкой оппозиции смеются из-за неудачного твита

Лидер крупнейшей немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц и его помощники допустили ошибку в Twitter, которая стала предметом злорадства и волны комментариев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Bild.

В Twitter Мерц поделился цитатой из интервью, которое он дал в субботу Münchner Merkur, которая была сформулирована так: "ХДС выступает за социальное государство без всяких "если" или "но".

Далее шла фраза, которая вызвала волну насмешек: "Но его нельзя сохранить, если обещать все больше и больше благ, не требуя ничего взамен от тех, кто может работать".

Итак, Мерц дал обещание без всяких "если" и "но", и сразу же после этого использовал "но".

Пресс-секретарь социал-демократов Хельге Линд в ответ пошутил: "Когда логика встречается с семантикой, есть жертвы. Одну из них зовут Мерц".

Сотни пользователей спрашивали, не оказался ли случайно этот твит сатирой.

Большинство комментаторов пришли к тому, что такая ошибка не могла произойти, поскольку Мерц доверил сразу нескольким сотрудникам поддерживать его присутствие в социальных сетях.

В неудачном твите процитирован отрывок из разговора, в котором Мерц представил идеи ХДС по проблеме нехватки квалифицированных рабочих.

По словам Мерца, вопрос заключался в том, почему в стране растет безработица, экономика переживает трудности, а квалифицированные работники не хотят приезжать. Он сказал, что правительство должно требовать от получателей социальных выплат, а не давать им все больше и больше денег.

Недавно Мерцу пришлось уточнять свои слова о возможности сотрудничества с правопопулистской партией "Альтернатива для Германии", поскольку возникла волна возмущения со стороны его однопартийцев.