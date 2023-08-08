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У Шотландії троє туристів загинули на вузькому гірському хребті

Вівторок, 8 серпня 2023, 07:35

У Шотландії загинули троє туристів на маршруті на хребті у горах, який називають найвужчим у Британії. 

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

У поліції розповіли, що отримали сповіщення про відсутність зв’язку з туристами близько 9 вечора у суботу. Після того почали пошуково-рятувальну операцію, у неділю двох чоловіків і жінку знайшли мертвими. Зазначають, що операцію проводили в умовах густого туману. 

Можливі обставини загибелі туристів не розповідають, але зазначили, що не бачать "нічого підозрілого".

Вузький та відкритий хребет Aonach Eagach розташований у горах на північний захід від Глазго. На маршруті є складні ділянки, для проходження яких потрібно страхувати себе руками. Це місце особливо приваблює любителів скелелазіння та альпінізму.

Десятки людей щороку бувають там без пригод, але летальні інциденти бували і раніше – три випадки у 2014, 2016 та 2021 роках. Останнього чоловіка через складність місцевості виявили лише через рік.  

Нагадаємо, в кінці липня в Іспанії десяток людей постраждали через аварію автобуса на вузькій гірській дорозі

В Альпах протягом весни була серія інцидентів із загибеллю туристів.

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