У Шотландії троє туристів загинули на вузькому гірському хребті

У Шотландії загинули троє туристів на маршруті на хребті у горах, який називають найвужчим у Британії.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

У поліції розповіли, що отримали сповіщення про відсутність зв’язку з туристами близько 9 вечора у суботу. Після того почали пошуково-рятувальну операцію, у неділю двох чоловіків і жінку знайшли мертвими. Зазначають, що операцію проводили в умовах густого туману.

Можливі обставини загибелі туристів не розповідають, але зазначили, що не бачать "нічого підозрілого".

Вузький та відкритий хребет Aonach Eagach розташований у горах на північний захід від Глазго. На маршруті є складні ділянки, для проходження яких потрібно страхувати себе руками. Це місце особливо приваблює любителів скелелазіння та альпінізму.

Десятки людей щороку бувають там без пригод, але летальні інциденти бували і раніше – три випадки у 2014, 2016 та 2021 роках. Останнього чоловіка через складність місцевості виявили лише через рік.

Нагадаємо, в кінці липня в Іспанії десяток людей постраждали через аварію автобуса на вузькій гірській дорозі.

В Альпах протягом весни була серія інцидентів із загибеллю туристів.