В Шотландии трое туристов погибли на узком горном хребте

В Шотландии погибли трое туристов на маршруте на хребте в горах, который называют самым узким в Британии.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В полиции рассказали, что получили извещение об отсутствии связи с туристами около 9 вечера в субботу. После того начали поисково-спасательную операцию, в воскресенье двух мужчин и женщину нашли мертвыми. Отмечается, что операцию проводили в условиях густого тумана.

Возможные обстоятельства гибели туристов не рассказывают, но отметили, что не видят "ничего подозрительного".

Узкий и открытый хребет Aonach Eagach расположен в горах к северо-западу от Глазго. На маршруте есть сложные участки, для прохождения которых нужно страховать себя руками. Это место особенно привлекает любителей скалолазания и альпинизма.

Десятки людей ежегодно бывают там без происшествий, но летальные инциденты бывали и раньше – три случая в 2014, 2016 и 2021 годах. Последнего мужчину из-за сложности местности обнаружили только через год.

Напомним, в конце июля в Испании десяток людей пострадали из-за аварии автобуса на узкой горной дороге.

В Альпах в течение весны была серия инцидентов с гибелью туристов.