У Дюссельдорфі евакуювали тисячі людей через авіабомбу часів Другої світової

У німецькому Дюссельдорфі екстрено відселили близько 13 тисяч осіб через знайдену авіабомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Оголошення про евакуацію надійшло ввечері 7 серпня приблизно 13 тисячам мешканців міста, для них відкрили приміщення школи.

Через знахідку також довелося призупинити рух потягів та громадського транспорту. Поліція перекрила дороги у радіусі 500 метрів на час, поки бомбу будуть знешкоджувати.

Знайдена бомба американського виробництва важить 500 кг.

Подібні випадки для Німеччини досі не є рідкістю, нерозірвані боєприпаси часто знаходять під час будівництва.

У 2019 році бомбу знайшли у річці Майн у Франкфурті під час навчання дайверів.

У грудні 2021 року під час будівельних робіт у Мюнхені бомбу не помітили до того, як вона вибухнула, постраждали троє людей.