В Дюссельдорфе эвакуировали тысячи людей из-за авиабомбы времен Второй мировой

В немецком Дюссельдорфе экстренно отселили около 13 тысяч человек из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Объявление об эвакуации поступило вечером 7 августа примерно 13 тысячам жителей города, для них открыли помещение школы.

Из-за находки также пришлось приостановить движение поездов и общественного транспорта. Полиция перекрыла дороги в радиусе 500 метров на время, пока бомбу будут обезвреживать.

Найденная бомба американского производства весит 500 кг.

Подобные случаи для Германии до сих пор не редкость, неразорвавшиеся боеприпасы часто находят во время строительства.

В 2019 году бомбу нашли в реке Майн во Франкфурте во время обучения дайверов.

В декабре 2021 года во время строительных работ в Мюнхене бомбу не заметили до того, как она взорвалась, пострадали три человека.