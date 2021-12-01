У Мюнхені через вибух старої авіабомби поранені троє людей і зупинено рух поїздів

На будівництві поруч з головним залізничним вокзалом Мюнхена вибухнула стара авіабомба, внаслідок чого троє людей отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Reuters, наводячи заяву пожежників.

Один із постраждалих у серйозному стані. Вибух стався під час буріння землі на будівництві. На місце прибули десятки машин різних служб, зону вибуху огородили. За словами поліції, за межами цього периметру ніякої загрози немає.

Spezialisten für Kampfmittelentschärfung sind vor Ort und begutachten die Reste der Fliegerbombe #Donnersbergerbrücke#WirfuerMuenchen — Feuerwehr München (@BFMuenchen) December 1, 2021

У зв’язку з вибухом Deutsche Bahn зупинила прийом і відправлення потягів через головний вокзал - як приміських електричок, так і поїздів далекого прямування, наразі невідомо, коли рух відновиться.

Suddeutsche Zeitung уточнює, що вибух стався на будівництві об’єкта Deutsche Bahn.

Міністр внутрішніх справ Йоахім Германн заявив, що вибухнула 250-кілограмова авіабомба. Поки невідомо, чому про неї нічого не знали, тому що перед початком будь-яких будівельних робіт у центральній частині Мюнхена територію завжди перевіряють на наявність старих снарядів.

Хоча від завершення Другої світової війни минуло понад 70 років, у Німеччині досі щорічно знаходять близько 2000 тонн старих боєприпасів, які не розірвалися.

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