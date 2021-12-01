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У Мюнхені через вибух старої авіабомби поранені троє людей і зупинено рух поїздів

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Середа, 1 грудня 2021, 15:35

На будівництві поруч з головним залізничним вокзалом Мюнхена вибухнула стара авіабомба, внаслідок чого троє людей отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Reuters, наводячи заяву пожежників.

Один із постраждалих у серйозному стані. Вибух стався під час буріння землі на будівництві. На місце прибули десятки машин різних служб, зону вибуху огородили. За словами поліції, за межами цього периметру ніякої загрози немає. 

У зв’язку з вибухом Deutsche Bahn зупинила прийом і відправлення потягів через головний вокзал - як приміських електричок, так і поїздів далекого прямування, наразі невідомо, коли рух відновиться.

 

Suddeutsche Zeitung уточнює, що вибух стався на будівництві об’єкта Deutsche Bahn. 

 

Міністр внутрішніх справ Йоахім Германн заявив, що вибухнула 250-кілограмова авіабомба. Поки невідомо, чому про неї нічого не знали, тому що перед початком будь-яких будівельних робіт у центральній частині Мюнхена територію завжди перевіряють на наявність старих снарядів. 

Хоча від завершення Другої світової війни минуло понад 70 років, у Німеччині досі щорічно знаходять близько 2000 тонн старих боєприпасів, які не розірвалися. 

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Німеччина
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