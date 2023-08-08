У Лондоні стався напад з ножем біля Британського музею

У Лондоні вдень 8 серпня одна людина отримала поранення внаслідок нападу з ножем біля Британського музею, нападника затримали.

Про це повідомила поліція Лондона, пише "Європейська правда".

Правоохоронці оголосили, що затримали одного чоловіка, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Постраждалого госпіталізували з колотим пораненням у руку.

"Це був ізольований інцидент і особливої загрози для громадськості немає. Інцидент не розглядають як пов'язаний з тероризмом", – зазначили у поліції.

Місце інциденту буде огороджене на час розслідування. Правоохоронці просять надсилати їм відеоматеріали та іншу інформацію, що допоможе встановити обставини.

Користувачі соцмереж пишуть про нібито евакуацію музею.

Нагадаємо, у червні в британському Ноттінгемі внаслідок нападу з ножем загинули троє людей. BBC повідомляли, що підозрюваний, ймовірно, є мігрантом західноафриканського походження, який мав проблеми з психічним здоров'ям.

У липні повідомляли про загибель громадянина України внаслідок нападу з ножем у польському Хелмі.