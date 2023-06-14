У британському Ноттінгемі тисячі людей вшановують пам'ять загиблих внаслідок нападу з ножем

У британському місті Ноттінгем кілька тисяч людей зібралися на території університету, щоб вшанувати пам’ять трьох загиблих внаслідок нападу з ножем.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

У поліції вже офіційно назвали імена загиблих – це 19-річні студенти Ноттінгемського університету Грейс О’Меллі-Кумар та Барнабі Веббер, а також 65-річний Єн Коутс, який працював в обслуговуючому персоналі школи. Спершу повідомляли, що йому близько 50 років.

На пам’ятну акцію на території університету прийшли тисячі людей.

BBC

Для Веббера, який був також затятим гравцем у крікет, команда створила меморіал з ігрового обладнання.

BBC

На університеті Ноттінгема через загибель студентів приспустили прапори.

PA

Нагадаємо, трагічний інцидент стався вдосвіта у вівторок. Двох студентів, які поверталися з вечірки після іспитів, знайшли мертвими на центральній вулиці міста, на одній із сусідніх вулиць знайшли мертвим старшого чоловіка. Зловмисник вочевидь намагався втекти на відібраному у нього фургоні та завдав серйозних травм одній людині.

Після того як транспортний засіб зупинили, поліція застосувала електрошокер, щоб заарештувати 31-річного чоловіка, і заявила, що не розшукує інших підозрюваних.

BBC повідомляли, що підозрюваний, ймовірно, є мігрантом західноафриканського походження, який мав проблеми з психічним здоров'ям. Офіційно можливих мотивів нападника не розкривали.

Інцидент шокував місто, особливо студентську спільноту, адже в Ноттінгемі розташовані два університети, в яких навчається понад 50 тисяч студентів.