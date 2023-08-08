В Лондоне произошло нападение с ножом возле Британского музея

В Лондоне днем 8 августа один человек получил ранение в результате нападения с ножом возле Британского музея, нападавшего задержали.

Об этом сообщила полиция Лондона, пишет "Европейская правда".

Правоохранители объявили, что задержали одного мужчину, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений.

Пострадавшего госпитализировали с колотым ранением в руку.

"Это был изолированный инцидент и особой угрозы для общественности нет. Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", – отметили в полиции.

Место инцидента будет ограждено на время расследования. Правоохранители просят присылать им видеоматериалы и другую информацию, которая поможет установить обстоятельства.

Пользователи соцсетей пишут о якобы эвакуации музея.

Напомним, в июне в британском Ноттингеме в результате нападения с ножом погибли три человека. BBC сообщали, что подозреваемый, вероятно, является мигрантом западноафриканского происхождения, который имел проблемы с психическим здоровьем.

В июле сообщалось о гибели гражданина Украины в результате нападения с ножом в польском Хелме.