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Президентка Грузії до річниці нападу РФ: Час схаменутися і зрозуміти, що є спільний ворог

Вівторок, 8 серпня 2023, 14:05

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі до 15-ї річниці початку російсько-грузинської війни закликала співвітчизників боротися зі спільним ворогом.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила під час відвідин братського цвинтаря в Мухатгверді, де поховали загиблих 2008 року грузинських військових, повідомляє портал "Новости Грузии".

За її словами, в Грузії "є ворог, який бореться то війною, то за допомогою м'якої сили, яка останнім часом дуже помітна".

Прем’єр Грузії до 15-ї річниці нападу РФ: "Хочемо мирно возз'єднати країну"

"Якщо ми хочемо незалежності, за яку воювали люди, що покояться тут, якщо ми хочемо держави, ми повинні схаменутися і побачити, де наша спільна загроза", – резюмувала Зурабішвілі.

Напередодні, президент України Володимир Зеленський висловив солідарність із Грузією та заявив, що у її випадку також потрібна повна деокупація та покарання агресора. 

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія.

Також дивіться новий відеоблог "ЄвроПравди" на цю тему:

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