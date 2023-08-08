Президентка Грузії до річниці нападу РФ: Час схаменутися і зрозуміти, що є спільний ворог

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі до 15-ї річниці початку російсько-грузинської війни закликала співвітчизників боротися зі спільним ворогом.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила під час відвідин братського цвинтаря в Мухатгверді, де поховали загиблих 2008 року грузинських військових, повідомляє портал "Новости Грузии".

За її словами, в Грузії "є ворог, який бореться то війною, то за допомогою м'якої сили, яка останнім часом дуже помітна".

"Якщо ми хочемо незалежності, за яку воювали люди, що покояться тут, якщо ми хочемо держави, ми повинні схаменутися і побачити, де наша спільна загроза", – резюмувала Зурабішвілі.

Напередодні, президент України Володимир Зеленський висловив солідарність із Грузією та заявив, що у її випадку також потрібна повна деокупація та покарання агресора.

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія.

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