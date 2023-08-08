Президент Грузии к годовщине нападения РФ: Пора опомниться и понять, что есть общий враг

Президент Грузии Саломе Зурабишвили к 15-й годовщине начала российско-грузинской войны призвала соотечественников бороться с общим врагом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила во время посещения братского кладбища в Мухатгверди, где похоронили погибших в 2008 году грузинских военных, сообщает портал "Новости-Грузия".

По ее словам, у Грузии "есть враг, который борется то войной, то с помощью мягкой силы, которая в последнее время очень заметна".

"Если мы хотим независимости, за которую воевали люди, покоящиеся здесь, если мы хотим государства, мы должны опомниться и увидеть, где наша общая угроза", – резюмировала Зурабишвили.

Накануне, президент Украины Владимир Зеленский выразил солидарность с Грузией и заявил, что в ее случае также нужна полная деоккупация и наказание агрессора.

Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия.

Также смотрите новый видеоблог "ЕвроПравды" на эту тему: