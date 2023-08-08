Прем’єр Грузії до 15-ї річниці нападу РФ: "Хочемо мирно возз'єднати країну"

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі до 15-ї річниці з початку російсько-грузинської війни та окупації Цхінвальського регіону заявив, що чинна влада віддана ідеї мирного об’єднання країни.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував на початку доби 8 серпня у своєму Facebook.

Прем’єр зазначив, що російська збройна агресія спричинила тяжкі людські втрати, вимушене переміщення людей та окупацію частини території Грузії, що досі є головним викликом для суверенітету і подальшого розвитку країни.

"Сьогодні ми вшановуємо світлу пам’ять наших героїчних солдатів і військових, які загинули у війні. Уряд відданий ідеї мирного відновлення територіальної цілісності та об’єднання країни. Нами керує непохитна віра у те, що мирна, об’єднана, сильна, розвинена Грузія – це найкраща перспектива для грузин, осетинців, абхазців та усіх, хто живе у нашій країні, і ми робимо усе для того, щоб швидше втілити це у життя", – заявив Гарібашвілі.

Нагадаємо, багато країн, у тому числі Україна, виступили зі своїми заявами ще 7 серпня.

Президент України Володимир Зеленський висловив солідарність із Грузією та заявив, що у її випадку також потрібна повна деокупація та покарання агресора.

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія.

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