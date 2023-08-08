Британія розширила санкції проти РФ, щоб обмежити її доступ до військового обладнання

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі 8 серпня оголосив про нові "знакові" санкції, спрямовані на обмеження доступу Росії до закупівлі військового обладнання.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні британського уряду.

Клеверлі оголосив про запровадження санкцій проти 22 фізичних та юридичних осіб за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення РФ в Україну, а також проти трьох російських компаній, які імпортують електроніку, життєво важливу для російської військової техніки, що використовується на полі бою.

Серед тих, хто потрапив під санкції:

дві турецькі компанії, Turkik Union та Azu International, за їхню роль в експорті мікроелектроніки до Росії – яка має важливе значення для військової діяльності Росії в Україні;

компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, що базується в Дубаї – за її роль у постачанні безпілотників і компонентів для них до Росії;

громадянин Словаччини Ашот Мкртичев – за участь у спробі продажу зброї між КНДР і Росією;

громадянин Швейцарії Ансельм Оскар Шмукі – за його роль у російському секторі фінансових послуг, у тому числі на посаді керівника московського офісу компанії DuLac Capital Ltd.

Крім того, Британія розширила санкції проти Ірану та Білорусі за їх роль у підтримці російських військових. До санкційного списку увійшли іранські фізичні та юридичні особи, які беруть участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА для Корпусу вартових ісламської революції, а також білоруські оборонні організації, пов'язані з виробництвом військових технологій для білоруського режиму, що безпосередньо сприяє незаконній війні РФ.

Велика Британія також запровадила санкції проти трьох російських компаній, що працюють в електронному секторі, за їхню роль у закупівлі західної мікроелектроніки, що перебуває під британськими санкціями і має важливе значення для підтримання російської війни проти України

Як зазначається, російська оборонна промисловість повністю зосереджена на підтримці війни. Не маючи доступу до західних компонентів, російські військові намагаються виробляти достатню кількість високотехнологічного обладнання і зараз відчайдушно шукають іноземне озброєння.

"Росія вже змушена мобілізувати танки радянських часів і розбирати кухонні морозильні камери задля мікросхем. Сьогоднішній пакет спрямований проти спроб Росії обійти і нівелювати ці очевидні наслідки санкцій Великої Британії і її союзників", – пояснили в британському уряді.

"Сьогоднішні знакові санкції ще більше зменшать російський арсенал і перекриють ланцюги поставок, які підтримують оборонну промисловість Путіна, що зараз перебуває в скрутному становищі. Тим, хто підтримує російську військову машину, немає де сховатися" – наголосив Клеверлі.

Нагадаємо, розслідування російського недержавного проєкту "Верстка" стверджує, що до РФ і далі продовжують потрапляти практично усі підсанкційні товари на сотні мільярдів доларів.

Як повідомлялося, останній пакет санкцій ЄС був спрямований на закриття лазівок у вже запроваджених санкціях проти РФ і боротьби з їхнім обходом через треті країни.