Британия расширила санкции против РФ, чтобы ограничить ее доступ к военному оборудованию

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли 8 августа объявил о новых "знаковых" санкциях, направленных на ограничение доступа России к закупке военного оборудования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении британского правительства.

Клеверли объявил о введении санкций против 22 физических и юридических лиц за пределами России, которые поддерживают незаконное вторжение РФ в Украину, а также против трех российских компаний, импортирующих электронику, жизненно важную для российской военной техники, используемой на поле боя.

Среди тех, кто попал под санкции:

- две турецкие компании, Turkik Union и Azu International – за их роль в экспорте микроэлектроники в Россию, которая имеет важное значение для военной деятельности России в Украине;

- компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, базирующаяся в Дубае – за ее роль в поставках беспилотников и компонентов для них в Россию;

- гражданин Словакии Ашот Мкртичев – за участие в попытке продажи оружия между КНДР и Россией;

- гражданин Швейцарии Ансельм Оскар Шмуки – за его роль в российском секторе финансовых услуг, в том числе на должности руководителя московского офиса компании DuLac Capital Ltd.

Кроме того, Великобритания расширила санкции против Ирана и Беларуси за их роль в поддержке российских военных. В санкционный список вошли иранские физические и юридические лица, участвующие в исследованиях, разработке и производстве БПЛА для Корпуса стражей исламской революции, а также белорусские оборонные организации, связанные с производством военных технологий для белорусского режима, что непосредственно способствует незаконной войне РФ.

Великобритания также ввела санкции против трех российских компаний, работающих в электронном секторе, за их роль в закупке западной микроэлектроники, находящейся под британскими санкциями и имеющей важное значение для поддержания российской войны против Украины

Как отмечается, российская оборонная промышленность полностью сосредоточена на поддержке войны. Не имея доступа к западным компонентам, российские военные пытаются производить достаточное количество высокотехнологичного оборудования и сейчас отчаянно ищут иностранное вооружение.

"Россия уже вынуждена мобилизовать танки советских времен и разбирать кухонные морозильные камеры ради микросхем. Сегодняшний пакет направлен против попыток России обойти и нивелировать эти очевидные последствия санкций Великобритании и ее союзников", – пояснили в британском правительстве.

"Сегодняшние знаковые санкции еще больше уменьшат российский арсенал и перекроют цепи поставок, поддерживающих оборонную промышленность Путина, которая сейчас находится в затруднительном положении. Тем, кто поддерживает российскую военную машину, негде спрятаться", – подчеркнул Клеверли.

Напомним, расследование российского негосударственного проекта "Верстка" утверждает, что в РФ продолжают попадать практически все подсанкционные товары на сотни миллиардов долларов.

Как сообщалось, последний пакет санкций ЕС был направлен на закрытие лазеек в уже введенных санкциях против РФ и борьбу с их обходом через третьи страны.