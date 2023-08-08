Виборча комісія Британії зазнала кібератаки, постраждали персональні дані виборців

Виборча комісія Великої Британії у вівторок повідомила про кібератаку з боку "ворожих суб’єктів", внаслідок якої зловмисники отримали доступ до внутрішньої електронної пошти й копій даних виборців.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві відомства.

Уперше дії хакерів британська Виборча комісія виявила ще в жовтні 2022 року. Після цього з’ясувалось, що зловмисники вперше отримали доступ до інформаційних систем відомства ще в серпні 2021-го.

Не розкриваючи подробиць, виборчком Британії зазначив, що внаслідок кібератаки зловмисники отримали доступ до звірювальних копій виборчих реєстрів, які зберігались "для дослідницьких цілей та для перевірки допустимості політичних пожертвувань".

У цих реєстрах містилась інформація ім'я та адресу кожного громадянина Британії, зареєстрованого для участі у виборах з 2014 по 2022 рік, а також імена закордонних виборців і внутрішня електронна пошта.

"Ми знаємо, які системи були доступні ворожим суб'єктам, але не можемо з упевненістю сказати, до яких саме файлів був доступ, а до яких ні", – сказав голова Виборчої комісії Британії Шон Макнеллі, запевнивши, що кібератака не вплине на організацію виборчого процесу в країні.

У Великій Британії Виборча комісія – це незалежний орган, який здійснює нагляд за виборами та регулює питання фінансування політичних сил.

Хоча наразі не розкривається, хто саме стоїть за останньою кібератакою, в останні роки західні держави говорять про намагання Росії й меншою мірою Китаю та Ірану вплинути на їхній виборчий процес.

У 2020 році британський парламентський комітет заявив, що Росія втручалася в референдум про незалежність Шотландії у 2014-му, а також намагалась вплинути на голосування за вихід Британії з Європейського Союзу.

У листопаді минулого року Велика Британія створила міністерську робочу групу для протидії загрозам іноземного втручання у вибори.