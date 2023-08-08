Избирательная комиссия Британии подверглась кибератаке, пострадали данные избирателей

Избирательная комиссия Великобритании во вторник сообщила о кибератаке со стороны "враждебных субъектов", в результате которой злоумышленники получили доступ к внутренней электронной почте и копиям данных избирателей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении ведомства.

Впервые действия хакеров британская Избирательная комиссия обнаружила еще в октябре 2022 года. После этого выяснилось, что злоумышленники впервые получили доступ к информационным системам ведомства еще в августе 2021-го.

Не раскрывая подробностей, избирком Британии отметил, что в результате кибератаки злоумышленники получили доступ к сверительным копиям избирательных реестров, которые хранились "для исследовательских целей и для проверки допустимости политических пожертвований".

В этих реестрах содержалась информация имя и адрес каждого гражданина Британии, зарегистрированного для участия в выборах с 2014 по 2022 год, а также имена зарубежных избирателей и внутренняя электронная почта.

"Мы знаем, какие системы были доступны враждебным субъектам, но не можем с уверенностью сказать, к каким именно файлам был доступ, а к каким нет", – сказал председатель Избирательной комиссии Британии Шон Макнелли, заверив, что кибератака не повлияет на организацию избирательного процесса в стране.

В Великобритании Избирательная комиссия – это независимый орган, который осуществляет надзор за выборами и регулирует вопросы финансирования политических сил.

Хотя пока не раскрывается, кто именно стоит за последней кибератакой, в последние годы западные государства говорят о попытках России и в меньшей степени Китая и Ирана повлиять на их избирательный процесс.

В 2020 году британский парламентский комитет заявил, что Россия вмешивалась в референдум о независимости Шотландии в 2014-м, а также пыталась повлиять на голосование за выход Британии из Европейского Союза.

В ноябре прошлого года Великобритания создала министерскую рабочую группу для противодействия угрозам иностранного вмешательства в выборы.