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Британія звинуватила РФ у спробі втручання у торішні парламентські вибори






Британія звинуватила РФ у спробі втручання у торішні парламентські вибори

Четвер, 16 липня 2020, 15:44

Лондон у четвер виступив з заявою, що Росія намагалася втрутитися в парламентські вибори 2019 року шляхом незаконного отримання секретних документів щодо планованої угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами і поширення їх в соціальних мережах.

Про це заявив глава МЗС Британії Домінік Рааб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Майже напевно російські актори намагалися втрутитися в загальні вибори 2019 року через поширення в інтернеті незаконно отриманих урядових документів", - сказав Рааб.

"Секретні урядові документи, що стосуються угоди про вільну торгівлю між Британією і США, були незаконно отримані до загальних виборів 2019 року і поширені в інтернеті через соціальну медіа-платформу Reddit", - додав він.

За його словами, розслідування британського уряду показало, що, коли ці документи отримали незначну увагу, були зроблені подальші спроби просувати незаконно отримані матеріали в інтернеті перед виборами.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон здобув впевнену перемогу на виборах у грудні 2019 року, перемігши лейбориста Джеремі Корбіна, а Консервативна партія отримала найбільшу більшість у парламенті з моменту перемоги в 1987 році колишнього прем'єр-міністра Маргарет Тетчер.

"Поки немає жодних свідчень широкої російської кампанії втручання у вибори, однак будь-яка спроба втрутитися в наші демократичні процеси абсолютно неприйнятна", - сказав Рааб.

"Уряд залишає за собою право вжити заходи у відповідь в майбутньому", - додав він.

Нагадаємо, парламент Британії опублікує довгоочікуваний звіт про можливе втручання РФ у британську політику на наступному тижні.

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