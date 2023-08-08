Франція обійшла Швецію і стала найбільшим експортером електроенергії в Європі

Франція обігнала Швецію і стала найбільшим чистим експортером електроенергії в Європі, в той час як Німеччина перетворилася з експортера на імпортера протягом першої половини цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Загальний чистий експорт Франції склав 17,6 терават-годин, причому більша частина електроенергії була спрямована до Великої Британії та Італії.

Французька атомна енергетика є наріжним каменем для європейського ринку електроенергії, хоча її потужність коливається на рівні 50%.

Її атомні станції продовжують відігравати важливу роль на ринку, незважаючи на перебої в роботі та високі обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, таких як сонячна енергія, яка була дуже продуктивною під час спеки, що спостерігалася в багатьох частинах Південної Європи цього літа.

Збільшення експорту з країни відбулося завдяки "підвищенню доступності ядерних активів країни", сказав директор компанії EnAppSys Жан-Поль Харреман. "Хоча доступність все ще на 10-15% нижча за норму, збільшення потужності від 5 до 10 ГВт порівняно з минулим роком допомогло знову переорієнтувати енергетичний баланс Франції на експорт", – зазначив він.

У той час як Швеція опустилася на друге місце, Іспанія обігнала Німеччину і стала третім найбільшим чистим експортером в Європі із загальним чистим відтоком 8,8 терават-годин. Іспанія, яка нещодавно постраждала від сильної спеки, отримала вигоду від збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, оскільки величезні потужності сонячних електростанцій сприяли зростанню експорту. Експорт Швеції склав 14,6 терават-годин.

Закриття атомних електростанцій у Німеччині стало причиною того, що її енергетичний баланс переорієнтувався на імпорт.

Нагадаємо, оператори систем передання електроенергії Естонії, Латвії та Литви в середу підписали угоду про синхронізацію, яка передбачає від’єднання від контрольованої Росією системи й синхронне підключення до континентальної європейської мережі.