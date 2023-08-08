Франция обошла Швецию и стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе

Франция обогнала Швецию и стала крупнейшим чистым экспортером электроэнергии в Европе, в то время как Германия превратилась из экспортера в импортера в течение первой половины этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Общий чистый экспорт Франции составил 17,6 тераватт-часов, причем большая часть электроэнергии была направлена в Великобританию и Италию.

Французская атомная энергетика является краеугольным камнем для европейского рынка электроэнергии, хотя ее мощность колеблется на уровне 50%.

Ее атомные станции продолжают играть важную роль на рынке, несмотря на перебои в работе и высокие объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников, таких как солнечная энергия, которая была очень продуктивной во время жары, наблюдавшейся во многих частях Южной Европы этим летом.

Увеличение экспорта из страны произошло благодаря "повышению доступности ядерных активов страны", сказал директор компании EnAppSys Жан-Поль Харреман. "Хотя доступность все еще на 10-15% ниже нормы, увеличение мощности от 5 до 10 ГВт по сравнению с прошлым годом помогло снова переориентировать энергетический баланс Франции на экспорт", – отметил он.

В то время как Швеция опустилась на второе место, Испания обогнала Германию и стала третьим крупнейшим чистым экспортером в Европе с общим чистым оттоком 8,8 тераватт-часов. Испания, которая недавно пострадала от сильной жары, получила выгоду от увеличения производства электроэнергии из возобновляемых источников, поскольку огромные мощности солнечных электростанций способствовали росту экспорта. Экспорт Швеции составил 14,6 тераватт-часов.

Закрытие атомных электростанций в Германии стало причиной того, что ее энергетический баланс переориентировался на импорт.

Напомним, операторы систем передачи электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы в среду подписали соглашение о синхронизации, которое предусматривает отсоединение от контролируемой Россией системы и синхронное подключение к континентальной европейской сети.