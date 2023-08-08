У Молдові на березі річки знайшли три міни часів Другої світової війни
Вівторок, 8 серпня 2023, 19:32
Молдовські прикордонники у вівторок знешкодили три протитанкові міни, виявлені на березі річки Прут жителями села Скуляни на заході країни.
Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитує "Європейська правда".
Прикордонна поліція Молдови у вівторок отримала повідомлення про те, що на березі річки Прут виявлені три міни.
На місце вирушив патруль, який підтвердив "наявність трьох протитанкових мін часів Другої світової війни", йдеться в повідомленні.
Прикордонники викликали саперів рятувальної служби Молдови, які знешкодили вибухонебезпечні пристрої.
"Прикордонна поліція вдячна місцевому населенню за інформування та підвищення рівня обізнаності про небезпеку, яку можуть становити деякі підозрілі предмети, виявлені в прикордонній зоні", – додають там.
Раніше повідомлялось, що в німецькому Дюссельдорфі екстрено відселили близько 13 тисяч людей через знайдену авіабомбу часів Другої світової війни.