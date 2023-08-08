У Молдові на березі річки знайшли три міни часів Другої світової війни

Молдовські прикордонники у вівторок знешкодили три протитанкові міни, виявлені на березі річки Прут жителями села Скуляни на заході країни.

Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитує "Європейська правда".

Прикордонна поліція Молдови у вівторок отримала повідомлення про те, що на березі річки Прут виявлені три міни.

На місце вирушив патруль, який підтвердив "наявність трьох протитанкових мін часів Другої світової війни", йдеться в повідомленні.

Фото: Прикордонна поліція Молдови

Прикордонники викликали саперів рятувальної служби Молдови, які знешкодили вибухонебезпечні пристрої.

"Прикордонна поліція вдячна місцевому населенню за інформування та підвищення рівня обізнаності про небезпеку, яку можуть становити деякі підозрілі предмети, виявлені в прикордонній зоні", – додають там.

Раніше повідомлялось, що в німецькому Дюссельдорфі екстрено відселили близько 13 тисяч людей через знайдену авіабомбу часів Другої світової війни.