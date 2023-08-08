В Молдове на берегу реки нашли три мины времен Второй мировой войны

Молдавские пограничники во вторник обезвредили три противотанковые мины, обнаруженные на берегу реки Прут жителями села Скуляны на западе страны.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Пограничная полиция Молдовы во вторник получила сообщение о том, что на берегу реки Прут обнаружены три мины.

На место отправился патруль, который подтвердил "наличие трех противотанковых мин времен Второй мировой войны", говорится в сообщении.

ФОТО: ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛИЦИЯ МОЛДОВЫ

Пограничники вызвали саперов спасательной службы Молдовы, которые обезвредили взрывоопасные устройства.

"Пограничная полиция благодарна местному населению за информирование и повышение уровня осведомленности об опасности, которую могут представлять некоторые подозрительные предметы, обнаруженные в пограничной зоне", – добавляют там.

Ранее сообщалось, что в немецком Дюссельдорфе экстренно отселили около 13 тысяч человек из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны.