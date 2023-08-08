В Молдове на берегу реки нашли три мины времен Второй мировой войны
Вторник, 8 августа 2023, 19:32
Молдавские пограничники во вторник обезвредили три противотанковые мины, обнаруженные на берегу реки Прут жителями села Скуляны на западе страны.
Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".
Пограничная полиция Молдовы во вторник получила сообщение о том, что на берегу реки Прут обнаружены три мины.
На место отправился патруль, который подтвердил "наличие трех противотанковых мин времен Второй мировой войны", говорится в сообщении.
Пограничники вызвали саперов спасательной службы Молдовы, которые обезвредили взрывоопасные устройства.
"Пограничная полиция благодарна местному населению за информирование и повышение уровня осведомленности об опасности, которую могут представлять некоторые подозрительные предметы, обнаруженные в пограничной зоне", – добавляют там.
Ранее сообщалось, что в немецком Дюссельдорфе экстренно отселили около 13 тысяч человек из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны.