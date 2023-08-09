Британская разведка: морские дроны становятся все более важным средством противостояния с РФ на море

Британская разведка отмечает рост роли в российско-украинской войне морских дронов и допускает, что их могут использовать против самых слабых точек в логистике самой РФ морским путем.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 9 августа, пишет "Европейская правда".

Разведка напоминает, что 4 августа у Керченского пролива в результате атаки беспилотника получил повреждения российский танкер "Сиг". За день до того произошла подобная атака и на боевой десантный корабль "Оленегорский горняк", а за два дня до того, похоже, – неудачная атака на российские патрульные катера, когда они, вероятно, сопровождали российское торговое судно "Спарта IV".

Аналитики отмечают, что хотя "Сиг" и "Спарта IV" – гражданские суда, их длительное время используют для перевозки топлива и грузов военного назначения между Россией и Сирией.

"С 28 февраля 2022 года российские военные корабли не могут проходить через Босфор, поэтому российские силы в Сирии и Средиземноморье стали очень зависимыми от таких гражданских судов, как "Сиг", "Спарта IV" и некоторые другие. Атаки продемонстрировали, что операции с морскими дронами становятся все более важным компонентом современной войны на море и могут использоваться против самых слабых точек в российской логистике морским путем", – отмечают в обзоре.

Ранее разведка Великобритании сообщила, что корабль "Оленегорский горняк", который был атакован в порту Новороссийска, стал крупнейшим серьезно поврежденным военным судном РФ после потопленного крейсера "Москва".

Представитель Минобороны США после атак заявил, что "не будет вдаваться в разговоры об украинских операциях или вероятных украинских операциях".