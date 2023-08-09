США підтвердили надання пакета військової допомоги Україні цього тижня

Державний департамент Сполучених Штатів цього тижня оголосить про новий пакет військової допомоги для України.

Про це, як пише "Європейська правда", під час брифінгу розповів речник Держдепу Меттью Міллер.

За словами представника відомства, США "продовжують постачати Україні артилерію та цілу низку озброєнь", і "пізніше цього тижня США оголосять про додаткову допомогу, яку планують надати Україні".

Відповідаючи на питання, що держсекретар США Ентоні Блінкен сказав голові МЗС України Дмитру Кулебі, коли той закликав надати Україні далекобійні ракети ATACMS, Міллер заявив, що не "розголошуватиме ці приватні дипломатичні розмови".

"Щодо будь-яких інших потенційних ракетних систем чи інших оборонних систем, то це завжди дії, які ми розглядаємо, але поки що не робимо жодних оголошень", – резюмував речник Держдепу.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів.

Новий пакет допомоги від США стане початком використання 6,2 млрд доларів, які "з’явилися" після переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги.

Як відомо, у Пентагоні оголосили, що помилково оцінили передану Україні військову допомогу: служби використовували вартість заміщення переданої техніки, а не так звану залишкову вартість (тобто вартість переданого обладнання, яка менша з урахуванням зношення й старіння).

За словами співрозмовників, ці 6,2 млрд – вже залишок коштів з пакета на 25,5 млрд, які Конгрес дозволив використовувати для надання допомоги Україні із запасів США через інструмент Presidential Drawdown Authority.

Раніше деякі посадовці адміністрації президента США, законодавці й співробітники Конгресу висловили занепокоєння тим, що кошти на підтримку України можуть закінчитися до середини літа.