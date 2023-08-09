США подтвердили предоставление пакета военной помощи Украине на этой неделе

Государственный департамент Соединенных Штатов на этой неделе объявит о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во время брифинга рассказал представитель Госдепа Мэттью Миллер.

По словам представителя ведомства, США "продолжают поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений", и "позже на этой неделе США объявят о дополнительной помощи, которую планируют предоставить Украине".

Отвечая на вопрос, что госсекретарь США Энтони Блинкен сказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, когда тот призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, Миллер заявил, что не будет "разглашать эти частные дипломатические разговоры".

"Относительно любых других потенциальных ракетных систем или других оборонительных систем, то это всегда действия, которые мы рассматриваем, но пока не делаем никаких объявлений", – резюмировал представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится объявить новый пакет военной помощи для Украины на 200 млн долларов.

Новый пакет помощи от США станет началом использования 6,2 млрд долларов, которые "появились" после переоценки стоимости ранее предоставленной Украине помощи.

Как известно, в Пентагоне объявили, что ошибочно оценили переданную Украине военную помощь: службы использовали стоимость замещения переданной техники, а не так называемую остаточную стоимость (то есть стоимость переданного оборудования, которая меньше с учетом износа и старения).

По словам собеседников, эти 6,2 млрд – уже остаток средств из пакета на 25,5 млрд, которые Конгресс разрешил использовать для оказания помощи Украине из запасов США через инструмент Presidential Drawdown Authority.

Ранее некоторые должностные лица администрации президента США, законодатели и сотрудники Конгресса выразили обеспокоенность тем, что средства на поддержку Украины могут закончиться к середине лета.