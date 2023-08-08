Адміністрація президента США Джо Байдена готується у вівторок оголосити новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters, посилаючись на двох неназваних посадовців США.

Новий пакет допомоги від США стане початком використання 6,2 млрд доларів, які "з’явилися" після виявлення переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги.

Як відомо, у Пентагоні оголосили, що помилково оцінили передану Україні військову допомогу: служби використовували вартість заміщення переданої техніки, а не так звану залишкову вартість (тобто вартість переданого обладнання, яка менша з урахуванням зношення й старіння).

За словами співрозмовників, ці 6,2 млрд – вже залишок коштів з пакета на 25,5 млрд, які Конгрес дозволив використовувати для надання допомоги Україні із запасів США через інструмент Presidential Drawdown Authority.

Посадовці кажуть, що зараз у Вашингтоні готують додатковий бюджетний запит для того, щоб забезпечити подальшу військову допомогу Україні.

Раніше деякі посадовці адміністрації президента США, законодавці й співробітники Конгресу висловили занепокоєння тим, що кошти на підтримку України можуть закінчитися до середини літа.

Водночас президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що американське фінансування для підтримки України триватиме й далі попри можливі дискусії в Конгресі.

Нагадаємо, в кінці липня США оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів, у ньому, серед іншого - боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і комплексів HIMARS та зенітні комплекси Stinger.