Кулеба поговорив із Блінкеном: закликав дати Україні ATACMS

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок увечері повідомив про телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це пише "Європейська правда".

Під час розмови, за словами Кулеби, він із Блінкеном обговорив подальші кроки для розширення глобальної підтримки "формули миру" та рішення для збільшення експорту українського зерна.

"Я подякував США за всю надану допомогу та наголосив на необхідності посилення далекобійних спроможностей України шляхом надання ATACMS", – додав міністр у Twitter.

In our call, @SecBlinken and I discussed further steps to broaden global support for the Peace Formula and solutions to expand grain exports. I thanked the U.S. for all the assistance provided and stressed the need to enhance Ukraine's long-range capabilities by providing ATACMS.