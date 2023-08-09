Поліція Північної Ірландії випадково розкрила дані своїх 10 тисяч співробітників

Поліція Північної Ірландії випадково розкрила дані 10 тисяч своїх співробітників, коли відповідала на запит.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Помилка сталася під час того, як Служба поліції Північної Ірландії відповідала на запит щодо інформації про чисельність співробітників з певним званням і посадою.

Разом із таблицею з цифрами той, хто надсилав відповідь, прикріпив також іншу – з прізвищами й ініціалами та іншими даними усіх співробітників, починаючи від головного констебля Саймона Бірні. Приватних адрес там не було. Деталі були опубліковані онлайн майже дві години, перш ніж їх видалили.

У керівництві поліції назвали помилку неприйнятною та визнали, що це небезпечно в умовах, коли у Північній Ірландії висока терористична загроза.

Коментатори називають інцидент найгіршим витоком даних в історії організації за останні 22 роки.

Нагадаємо, у березні британська контррозвідка підвищила рівень терористичної загрози для Північної Ірландії до високого.

У лютому в Північній Ірландії стріляли у поліцейського, причетність до цього визнала організація "Нова ІРА". За три місяці до того ймовірно члени "Нової ІРА" підірвали вибухівку на узбіччі дороги, коли там проїздила поліцейська машина. Організації Continuity IRA та Arm na Poblachta (ANP) також залишаються активними.

Невдовзі перед візитом Джо Байдена у квітні у поліцейських у Деррі кинули коктейлі Молотова.