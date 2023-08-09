Полиция Северной Ирландии случайно раскрыла данные своих 10 тысяч сотрудников

Полиция Северной Ирландии случайно раскрыла данные 10 тысяч своих сотрудников, когда отвечала на запрос.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Ошибка произошла в ходе того, как Служба полиции Северной Ирландии отвечала на запрос об информации о численности сотрудников с определенным званием и должностью.

Вместе с таблицей с цифрами тот, кто отправлял ответ, прикрепил также другую – с фамилиями и инициалами и другими данными всех сотрудников, начиная от главного констебля Саймона Бирни. Впрочем, частных адресов там не было. Детали были опубликованы онлайн почти два часа, прежде чем их удалили.

В руководстве полиции назвали ошибку неприемлемой и признали, что это опасно в условиях, когда в Северной Ирландии высокая террористическая угроза.

Комментаторы называют инцидент худшей утечкой данных в истории организации за последние 22 года.

Напомним, в марте британская контрразведка повысила уровень террористической угрозы для Северной Ирландии до высокого.

В феврале в Северной Ирландии стреляли в полицейского, причастность к этому признала организация "Новая ИРА". За три месяца до того вероятно члены "Новой ИРА" взорвали взрывчатку на обочине дороги, когда там проезжала полицейская машина. Организации Continuity IRA и Arm na Poblachta (ANP) также остаются активными.

Вскоре перед визитом Джо Байдена в апреле в полицейских в Дерри бросили коктейли Молотова.