США про удар по Покровську: Це відображає відмову РФ від мирних перемовин

Державний департамент Сполучених Штатів прокоментував ракетний удар Росії по місту Покровськ Донецької області, що призвів до загибелі щонайменше дев'яти людей.

Свою реакцію, як пише "Європейська правда", під час брифінгу дав речник Держдепу Меттью Міллер.

Відповідаючи на питання, чи вважають у Держдепі, що таким чином РФ реагує на мирний саміт, який відбувся у вихідні, він зазначив, що "росіяни вже давно обстрілюють цивільну інфраструктуру" України.

"Вони роблять це послідовно від початку війни. Тому я б не став складати два і два разом та говорити, що це була відповідь на переговори щодо забезпечення справедливого і тривалого миру", – додав Міллер.

Водночас, за його словами, "це відображення відмови Росії брати участь у справжніх мирних переговорах".

Увечері в понеділок Росія запустила дві ракети – попередньо, "Іскандери" – по житловому будинку та готелю в Покровську. За інформацією президента України Володимира Зеленського, загинули дев'ять людей.

Раніше речник Європейської комісії Петер Стано у вівторок засудив ракетний удар Росії по Покровську, запевнивши, що "безкарності не буде".

Напередодні генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російський ракетний удар по Покровську, наголосивши, що "ці злочини не повинні залишитися безкарними".