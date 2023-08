Генсек Ради Європи відреагувала на ракетний удар РФ по Покровську

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російський ракетний удар по Покровську з численними жертвами і постраждалими.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, "ці злочини не повинні залишитися безкарними".

I condemn in the strongest terms the Russian attack in Pokrovsk targeting a hotel & apartments. These crimes must not go unpunished/Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque russe à Pokrovsk qui a visé un hôtel et des maisons. Ces crimes ne doivent pas rester impunis @coe