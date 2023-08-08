Генсек Ради Європи відреагувала на ракетний удар РФ по Покровську

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російський ракетний удар по Покровську з численними жертвами і постраждалими.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, "ці злочини не повинні залишитися безкарними".

I condemn in the strongest terms the Russian attack in Pokrovsk targeting a hotel & apartments. These crimes must not go unpunished/Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque russe à Pokrovsk qui a visé un hôtel et des maisons. Ces crimes ne doivent pas rester impunis @coe — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) August 8, 2023

"Я найрішучішим чином засуджую російську атаку на готель та квартири в Покровську. Ці злочини не повинні залишитися безкарними", – написала Пейчинович-Бурич.

Станом на 7 годину ранку кількість поранених внаслідок ракетного удару в Покровську ввечері 7 серпня зросла до 88 осіб, загинуло 7 людей; за попередньою інформацією, під завалами людей немає.

У ДСНС повідомили, що у Покровську ліквідовано п’ять осередків пожеж на загальній площі 75 кв.м в житловому будинку та готелі.

Зокрема, серед загиблих є заступник начальника ДСНС області, серед постраждалих є поліцейські, рятувальники та дитина.