США об ударе по Покровску: Это отражает отказ РФ от мирных переговоров

Государственный департамент Соединенных Штатов прокомментировал ракетный удар России по городу Покровск Донецкой области, который привел к гибели по меньшей мере девяти человек.

Соответствующее заявление на брифинге сделал пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, считают ли в Госдепе, что таким образом РФ реагирует на мирный саммит, который состоялся в выходные, он отметил, что "россияне уже давно обстреливают гражданскую инфраструктуру" Украины.

"Они делают это последовательно с начала войны. Поэтому я бы не стал складывать два и два вместе и говорить, что это был ответ на переговоры по обеспечению справедливого и длительного мира", – добавил Миллер.

В то же время, по его словам, "это отражение отказа России участвовать в настоящих мирных переговорах".

Вечером в понедельник Россия запустила две ракеты – предварительно, "Искандеры" – по жилому дому и гостинице в Покровске. По информации президента Украины Владимира Зеленского, погибли девять человек.

Ранее представитель Европейской комиссии Петер Стано во вторник осудил ракетный удар России по Покровску, заверив, что "безнаказанности не будет".

Накануне генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила российский ракетный удар по Покровску, подчеркнув, что "эти преступления не должны остаться безнаказанными".