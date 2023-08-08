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ЄС засудив російський удар по Покровську

Вівторок, 8 серпня 2023, 20:16

Речник Європейської комісії Петер Стано у вівторок засудив ракетний удар Росії по місту Покровськ Донецької області, що призвів до загибелі семи людей.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Стано написав у Twitter.

"Атаки в Покровську вкотре демонструють, як Росія обирає мішенню житлові будинки, навіть посилюючи огидний характер путінської війни повторним обстрілом, коли рятувальники прибули на місце події", – зазначив він.

Речник Єврокомісії підкреслив, що такі дії Москви підкреслюють злочинний характер російської агресії. "Безкарності не буде", – додав Стано.

Увечері в понеділок Росія запустила дві ракети – попередньо, "Іскандери" – по житловому будинку та готелю в Покровську.

За попередньою інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, загинули сім людей, зокрема один співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали. Рятувальники змогли дістати з-під завалів вісьмох потерпілих.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російський ракетний удар по Покровську, наголосивши, що "ці злочини не повинні залишитися безкарними".

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