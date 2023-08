ЄС засудив російський удар по Покровську

Речник Європейської комісії Петер Стано у вівторок засудив ракетний удар Росії по місту Покровськ Донецької області, що призвів до загибелі семи людей.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Стано написав у Twitter.

"Атаки в Покровську вкотре демонструють, як Росія обирає мішенню житлові будинки, навіть посилюючи огидний характер путінської війни повторним обстрілом, коли рятувальники прибули на місце події", – зазначив він.

Речник Єврокомісії підкреслив, що такі дії Москви підкреслюють злочинний характер російської агресії. "Безкарності не буде", – додав Стано.

Ukraine: Attacks in Pokrovsk show again how 🇷🇺 targets residential buildings, even stepping up the heinous nature of Putin's war w/repeated attack when rescuers arrived to the site. This cynical pattern underscores the criminal nature of 🇷🇺 aggression. There will be no impunity. https://t.co/aTrFWfHkKW