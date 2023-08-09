У Болгарії депутат пішов з політики після скандальних коментарів про жінок

Депутат від керівної партії Болгарії ГЕРБ Вежді Рашидов склав мандат і заявив, що йде з політики після скандалу, спричиненого його коментарями про постраждалих від насильства жінок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал Nova.

У заяві Рашидова для ЗМІ також йдеться про те, що, крім Національних зборів, він залишає партію ГЕРБ і політику.

Рішення було прийнято після дводенного громадського резонансу, викликаного його непристойними висловлюваннями про жінок, які пережили насильство.

"Навіть зараз є закони. Що ми тут язиками чешемо? Всі ку*ви прокинулися і згадали, що їх зґвалтували 15 років тому. Як з тим американським режисером, де це зробили з мавпою", – заявив Рашидов під час позачергової сесії Національних зборів, де депутати голосували за зміни до закону "Про захист від домашнього насильства".

Він розмовляв із віцеспікерами Національних зборів Ніколою Мінчевим і Росіцою Кіровою під час перерви, коли мікрофони мали бути вимкнені.

Як тільки справа набула розголосу, Рашидов добровільно подав дві заяви про відставку – з посади члена Виконавчої комісії ГЕРБ і з посади голови Комісії з питань культури і ЗМІ.

Однак група протестувальників у середу вранці зібралася біля будівлі парламенту. Невдоволення викликали два віцеспікери Національних зборів, Росіца Кірова і Нікола Мінчев, які не відреагували на лайку Рашидова.

"У той момент, коли він говорив ці слова, поруч з ним були ще два віцеспікери парламенту, які сміялися майже солідарно з ним і штовхали його. Ніхто не відреагував ні на секунду. Ми хочемо почути реакцію насамперед політичних сил, їхню позицію. Чи будуть вони просити про відставку? Чи будуть вони просити вибачення? І тоді ми оголосимо про свої дії", – заявив голова громадської організації БОЕЦ Георгій Георгієв.

Обидві відставки Вежді Рашидова, як депутата і голови Комітету з питань культури та ЗМІ, мають бути проголосовані депутатами після повернення до роботи.

Болгарія досі відмовлялася ратифікувати Стамбульську конвенцію, ключовий міжнародний документ, спрямований на захист жінок від насильства. У 2018 році Конституційний суд Болгарії визнав Стамбульську конвенцію "неконституційною".

Наприкінці липня у Болгарії тисячі людей вийшли на акції протесту проти насильства над жінками після справи про знущання з 18-річної дівчини, що викликала суспільний резонанс.

У середині липня повідомляли, що жителі Італії обурились вироку суду, який зняв зі шкільного прибиральника звинувачення в сексуальному насильстві за домагання до 17-річної учениці, тому що його дії тривали лише "близько п'яти-десяти секунд".