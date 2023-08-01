Тисячі жителів Болгарії вийшли на протести після справи про знущання з 18-річної дівчини

У понеділок, 31 липня, у Болгарії тисячі людей вийшли на акції протесту проти насильства над жінками після справи про знущання з 18-річної дівчини, що викликала суспільний резонанс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У болгарській столиці Софії на акцію прийшли близько п’яти тисяч осіб, протести відбулися і в інших містах країни, де, як зазначає видання, мітинги проти насильства над жінками є рідкісним явищем.

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Протести спровокувала справа місячної давнини. 18-річна дівчина розповіла, що її хлопець завдав їй сотні порізів, зламав ніс і збрив волосся.

Водночас суд кваліфікував тілесні ушкодження як "легкі" і не став затримувати 26-річного підозрюваного. Проте згодом його таки затримали через суспільний тиск. Сам чоловік заперечує факт знущань.

Протестувальники в понеділок закликали до реформування судової системи та кращого захисту жінок.

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За даними поліції, за перші три місяці цього року в країні було вбито вісімнадцять жінок, імовірно, їхніми знайомими чоловіками, але, за оцінками активістів, жертв набагато більше.

Болгарія досі відмовлялася ратифікувати Стамбульську конвенцію, ключовий міжнародний документ, спрямований на захист жінок від насильства. У 2018 році Конституційний суд Болгарії визнав Стамбульську конвенцію "неконституційною".

У середині липня повідомляли, що жителі Італії обурились вироку суду, який зняв зі шкільного прибиральника звинувачення в сексуальному насильстві за домагання до 17-річної учениці, тому що його дії тривали лише "близько п'яти-десяти секунд".