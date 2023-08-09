В Болгарии депутат ушел из политики после скандальных комментариев о женщинах

Депутат от правящей партии Болгарии ГЕРБ Вежди Рашидов сложил мандат и заявил, что уходит из политики после скандала, вызванного его комментариями о пострадавших от насилия женщинах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал Nova.

В заявлении Рашидова для СМИ также говорится о том, что, кроме Национального собрания, он покидает партию ГЕРБ и политику.

Решение было принято после двухдневного общественного резонанса, вызванного его непристойными высказываниями о женщинах, переживших насилие.

"Даже сейчас есть законы. Что мы тут языками чешем? Все ку*вы проснулись и вспомнили, что их изнасиловали 15 лет назад. Как с тем американским режиссером, где это сделали с обезьяной", – заявил Рашидов во время внеочередной сессии Национального собрания, где депутаты голосовали за изменения в закон "О защите от домашнего насилия".

Он разговаривал с вице-спикерами Национального собрания Николой Минчевым и Росицой Кировой во время перерыва, когда микрофоны должны были быть выключены.

Как только дело получило огласку, Рашидов добровольно подал два заявления об отставке – с должности члена Исполнительной комиссии ГЕРБ и с должности председателя Комиссии по вопросам культуры и СМИ.

Тем не менее группа протестующих в среду утром собралась у здания парламента. Недовольство вызвали два вице-спикера Национального собрания, Росица Кирова и Никола Минчев, которые не отреагировали на ругань Рашидова.

"В тот момент, когда он говорил эти слова, рядом с ним были еще два вице-спикера парламента, которые смеялись почти солидарно с ним и толкали его. Никто не отреагировал ни на секунду. Мы хотим услышать реакцию прежде всего политических сил, их позицию. Будут ли они просить об отставке? Будут ли они извиняться? И тогда мы объявим о своих действиях", – заявил глава общественной организации БОЕЦ Георгий Георгиев.

Обе отставки Вежди Рашидова, как депутата и председателя Комитета по вопросам культуры и СМИ, должны быть проголосованы депутатами после возвращения к работе.

Болгария до сих пор отказывалась ратифицировать Стамбульскую конвенцию, ключевой международный документ, направленный на защиту женщин от насилия. В 2018 году Конституционный суд Болгарии признал Стамбульскую конвенцию "неконституционной".

В конце июля в Болгарии тысячи людей вышли на акции протеста против насилия над женщинами после дела об издевательствах над 18-летней девушкой, вызвавшего общественный резонанс.

В середине июля сообщалось, что жители Италии возмутились приговором суда, который снял со школьного уборщика обвинения в сексуальном насилии за домогательства к 17-летней ученице, потому что его действия длились лишь "около пяти-десяти секунд".