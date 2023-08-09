У Північній Ірландії черговий витік даних поліції – вкрали службовий ноутбук

Поліція Північної Ірландії в середу повідомила про другий за два дні інцидент, пов’язаний із витоком даних своїх співробітників – останній випадок виник після викрадення службової техніки й документів.

Про це йдеться в заяві поліції, яку цитує "Європейська правда".

Старший спеціаліст з інформаційних ризиків поліції Північної Ірландії Кріс Тодд заявив, що йдеться про інцидент від 6 липня, коли з приватного автомобіля невідомі викрали службові документи поліції, ноутбук і радіоприймач.

У ноутбуці, за словами Тодда, містилась електронна таблиця з іменами понад 200 офіцерів і співробітників північноірландських правоохоронних органів.

"Ми зв'язалися з цими офіцерами та співробітниками, щоб повідомити про інцидент, а також надіслали попереднє повідомлення до офісу Комісара з питань інформації щодо витоку даних", – додав представник поліції.

Це другий за останні два дні випадок витоку даних поліцейської служби Північної Ірландії. Під час попереднього випадку правоохоронці випадково розкрили імена та інші дані всіх 10 тисяч співробітників.

Оглядачі називають інцидент, під час якого приватні дані поліцейських кілька годин перебували у відкритому доступі, найгіршим витоком даних в історії північноірландської поліції за останні 22 роки.

Керівник поліції Саймон Бірн вирішив перервати відпустку через "надзвичайно серйозну ситуацію" й буде присутній на завтрашньому спеціальному засіданні ради поліції Північної Ірландії.