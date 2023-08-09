В Северной Ирландии очередная утечка данных полиции - украли служебный ноутбук

Полиция Северной Ирландии в среду сообщила о втором за два дня инциденте, связанном с утечкой данных своих сотрудников – последний случай возник после похищения служебной техники и документов.

Об этом говорится в заявлении полиции, которое цитирует "Европейская правда".

Старший специалист по информационным рискам полиции Северной Ирландии Крис Тодд заявил, что речь идет об инциденте от 6 июля, когда из частного автомобиля неизвестные похитили служебные документы полиции, ноутбук и радиоприемник.

В ноутбуке, по словам Тодда, содержалась электронная таблица с именами более 200 офицеров и сотрудников североирландских правоохранительных органов.

"Мы связались с этими офицерами и сотрудниками, чтобы сообщить об инциденте, а также направили предварительное уведомление в офис Комиссара по вопросам информации об утечке данных", – добавил представитель полиции.

Это второй за последние два дня случай утечки данных полицейской службы Северной Ирландии. Во время предыдущего случая правоохранители случайно раскрыли имена и другие данные всех 10 тысяч сотрудников.

Обозреватели называют инцидент, во время которого частные данные полицейских несколько часов находились в открытом доступе, худшей утечкой данных в истории североирландской полиции за последние 22 года.

Руководитель полиции Саймон Бирн решил прервать отпуск из-за "чрезвычайно серьезной ситуации" и будет присутствовать на завтрашнем специальном заседании совета полиции Северной Ирландии.