Рада нацбезпеки Туреччини закликала Україну і РФ до негайних переговорів

Рада національної безпеки Туреччини на засіданні в середу обговорила ситуацію з повномасштабним вторгненням Росії в Україну та закликала сторони якнайшвидше домовитись про завершення війни.

Про це йдеться в заяві за підсумками засідання турецької Ради нацбезпеки, яку цитує "Європейська правда".

Члени ради детально обговорили перебіг війни між Росією та Україною та "її можливі наслідки для нашого регіону на наступних етапах", а також констатували, що "ескалація напруженості в Чорному морі не відповідає нічиїм інтересам".

"До всіх сторін скерували заклик негайно сісти за стіл переговорів і покласти край війні", – йдеться в повідомленні.

Також Рада нацбезпеки Туреччини підкреслила, що повернення до "зернової угоди" дозволить "запобігти можливим негативним наслідкам у нужденних країнах і сприятиме продовольчій стабільності".

Зазначимо, що Рада національної безпеки Туреччини складається із начальника штабу, окремих членів ради міністрів і президента Туреччини та займається розробкою політики національної безпеки.

Як відомо, Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення РФ відмовилась запроваджувати проти неї санкції, заявивши про свою роль як посередника між воюючими сторонами.

Крім того, Анкара неодноразово заявляла, що виступає за якнайшвидше завершення російсько-української війни на основі переговорів і готова підтримати цей процес.

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