Совет нацбезопасности Турции призвал Украину и РФ к немедленным переговорам

Совет национальной безопасности Турции на заседании в среду обсудил ситуацию с полномасштабным вторжением России в Украину и призвал стороны как можно быстрее договориться о завершении войны.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания турецкого Совета нацбезопасности, которое цитирует "Европейская правда".

Члены совета подробно обсудили ход войны между Россией и Украиной и "ее возможные последствия для нашего региона на следующих этапах", а также констатировали, что "эскалация напряженности в Черном море не отвечает ничьим интересам".

"Ко всем сторонам направили призыв немедленно сесть за стол переговоров и положить конец войне", – говорится в сообщении.

Также Совет нацбезопасности Турции подчеркнул, что возвращение к "зерновой сделке" позволит "предотвратить возможные негативные последствия в нуждающихся странах и будет способствовать продовольственной стабильности".

Отметим, что Совет национальной безопасности Турции состоит из начальника штаба, отдельных членов совета министров и президента Турции и занимается разработкой политики национальной безопасности.

Как известно, Турция с самого начала полномасштабного вторжения РФ отказалась вводить против нее санкции, заявив о своей роли как посредника между воюющими сторонами.

Кроме того, Анкара неоднократно заявляла, что выступает за скорейшее завершение российско-украинской войны на основе переговоров и готова поддержать этот процесс.

Читайте также: Чей союзник Эрдоган: почему Турция увеличивает помощь Украине, но не откажется от дружбы с РФ.