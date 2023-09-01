У Німеччині 98-річного охоронця концтабору звинуватили у співучасті у вбивствах

У Німеччині 98-річному чоловіку висунули звинувачення у співучасті у вбивствах понад 3300 осіб у нацистському концтаборі під час Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

З липня 1943 року по лютий 1945 року обвинувачений ще підлітком працював охоронцем СС у концтаборі Заксенгаузен.

Прокуратура стверджує, що він "підтримував жорстокі та зловмисні вбивства тисяч в'язнів як член охоронної служби СС".

Психіатрична експертиза визнала 98-річного чоловіка, ім'я якого не розголошується, дієздатним, щоб постати перед судом.

Однак, враховуючи його юний вік на момент скоєння злочину, суд у справах неповнолітніх у Ганау вирішуватиме, чи відкривати провадження у справі.

Концтабір Заксенгаузен розташовувався на північ від Берліна. Там утримували понад 200 тисяч осіб, у тому числі євреїв, політичних в'язнів та інших жертв нацистських переслідувань. Науковці припускають, що там було вбито від 40 до 50 тисяч в'язнів.

Згідно з правовим прецедентом, створеним у 2015 році, кожен, хто допомагав функціонувати нацистському табору, може бути притягнутий до відповідальності в Німеччині за співучасть у вбивствах, скоєних у цьому таборі.

Нагадаємо, у квітні у Німеччині помер 102-річний чоловік, якого минулого року визнали винним у більш ніж 3500 випадках співучасті у вбивствах за те, що він служив охоронцем у нацистському концтаборі під час Другої світової війни.

У грудні минулого року німецький суд визнав колишню секретарку нацистського концтабору Штуттгоф Ірмгард Ф. винною у співучасті у вбивстві понад 10 тисяч людей – вона отримала два роки умовного покарання.