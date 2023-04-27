У Німеччині в очікуванні апеляції помер 102-річний ексохоронець концтабору, засуджений на 5 років

У Німеччині помер 102-річний чоловік, якого минулого року визнали винним у більш ніж 3500 випадках співучасті у вбивствах за те, що він служив охоронцем у нацистському концтаборі під час Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Чоловік, якого місцеві ЗМІ ідентифікували лише як Йозефа С. відповідно до німецьких правил конфіденційності, був засуджений до п'яти років ув'язнення в червні минулого року, але залишився на свободі в очікуванні апеляції.

Він заперечував, що працював охоронцем СС у таборі Заксенхаузен. Але земельний суд у Нойруппіні дійшов висновку, що документи з ім'ям, датою і місцем народження чоловіка свідчать про те, що він насправді був членом воєнізованого крила Нацистської партії, яке дислокувалося в таборі на околиці Берліна між 1942 і 1945 роками.

Десятки тисяч в'язнів, серед яких були євреї, політичні в'язні та полонені радянські солдати, загинули в таборі Заксенгаузен від голоду, хвороб, примусової праці та інших причин, а також внаслідок медичних експериментів і систематичних страт, які проводили есесівці.

Оголошуючи вирок суду, головуючий суддя Удо Лехтерманн заявив, що підсудний допомагав системі вбивств, створеній нацистами.

Згідно з правовим прецедентом, створеним у 2015 році, кожен, хто допомагав функціонувати нацистському табору, може бути притягнутий до відповідальності в Німеччині за співучасть у вбивствах, скоєних у цьому таборі.