В Германии 98-летнего охранника концлагеря обвинили в соучастии в убийствах

В Германии 98-летнему мужчине предъявили обвинение в соучастии в убийствах более 3300 человек в нацистском концлагере во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

С июля 1943 года по февраль 1945 года обвиняемый еще подростком работал охранником СС в концлагере Заксенхаузен.

Прокуратура утверждает, что он "поддерживал жестокие и злонамеренные убийства тысяч заключенных как член охранной службы СС".

Психиатрическая экспертиза признала 98-летнего мужчину, имя которого не разглашается, дееспособным, чтобы предстать перед судом.

Однако, учитывая его юный возраст на момент совершения преступления, суд по делам несовершеннолетних в Ханау будет решать, открывать ли производство по делу.

Концлагерь Заксенхаузен располагался к северу от Берлина. Там содержали более 200 тысяч человек, в том числе евреев, политических заключенных и других жертв нацистских преследований. Ученые предполагают, что там было убито от 40 до 50 тысяч заключенных.

Согласно правовому прецеденту, созданному в 2015 году, каждый, кто помогал функционировать нацистскому лагерю, может быть привлечен к ответственности в Германии за соучастие в убийствах, совершенных в этом лагере.

Напомним, в апреле в Германии умер 102-летний мужчина, которого в прошлом году признали виновным в более чем 3500 случаях соучастия в убийствах за то, что он служил охранником в нацистском концлагере во время Второй мировой войны.

В декабре прошлого года немецкий суд признал бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штуттгоф Ирмгард Ф. виновной в соучастии в убийстве более 10 тысяч человек – она получила два года условного наказания.