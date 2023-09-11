У Польщі після вибуху на шахті понад рік тому знайшли тіла п'яти гірників

Польські рятувальники знайшли тіла п'яти із семи шахтарів, зниклих безвісти на шахті Пньовек у Сілезії у квітні минулого року після серії вибухів метану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Після катастрофи, що сталася на шахті понад рік тому, сімох гірників вважали зниклими безвісти.

У суботу вранці, 9 вересня, пошуки тіл шахтарів відновили. Зараз інформацію про віднайдення п'яти тіл підтвердили.

Дані про виявлення загиблих гірників підтвердила Ястшембська вугільна компанія (Jastrzębska Spółka Węglowa), яка володіє шахтою.

"Через складні умови операція з транспортування знайдених тіл на поверхню займе близько 24 годин", - заявили у компанії.

Тіла ще двох зниклих гірників наразі не вдається відшукати через відсутність безпечних умов, хоча орієнтовне місце їх перебування відоме. Для того щоб їх дістати, на глибині буде пробурено додатковий отвір. Підготовка до цієї операції може зайняти близько місяця.

20 квітня 2022 року опівночі в шахті Пньовек на глибині тисячі метрів під землею стався вибух метану. У небезпечній зоні перебували 42 гірники, 39 з них вдалося вивести.

Після 3 години ночі стався другий вибух метану. У загрозливій зоні залишилися семеро співробітників, у тому числі команда рятувальників. Через добу в шахті стався ще один вибух метану.

У результатів дев'ять шахтарів загинули, сімох вважали зниклими безвісти.