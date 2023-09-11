В Польше после взрыва на шахте больше года назад нашли тела пяти горняков

Польские спасатели нашли тела пяти из семи шахтеров, пропавших без вести на шахте Пнёвек в Силезии в апреле прошлого года после серии взрывов метана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

После катастрофы, произошедшей на шахте более года назад, семерых горняков считали пропавшими без вести.

В субботу утром, 9 сентября, поиски тел шахтеров возобновили. Сейчас информацию об обнаружении пяти тел подтвердили.

Данные об обнаружении погибших горняков подтвердила Ястшембская угольная компания (Jastrzębska Spółka Węglowa), которая владеет шахтой.

"Из-за сложных условий операция по транспортировке найденных тел на поверхность займет около 24 часов", – заявили в компании.

Тела еще двух пропавших горняков пока не удается найти из-за отсутствия безопасных условий, хотя ориентировочное место их нахождения известно. Для того чтобы их достать, на глубине пробурят дополнительное отверстие. Подготовка к этой операции может занять около месяца.

20 апреля 2022 года в полночь в шахте Пнёвек на глубине тысячи метров под землей произошел взрыв метана. В опасной зоне находились 42 горняка, 39 из них удалось вывести.

После 3 часов ночи произошел второй взрыв метана. В зоне бедствия остались семеро сотрудников, в том числе команда спасателей. Через сутки в шахте произошел еще один взрыв метана.

В результате девять шахтеров погибли, семерых считали пропавшими без вести.