У Грузії опозиція вимагає усунути прем'єра з посади через приватні польоти урядовим літаком

У Грузії опозиція вимагає усунути від посади прем’єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі через ймовірне використання ним урядового літака в особистих цілях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия".

Йдеться про приватну поїздку Гарібашвілі наприкінці серпня: прем'єр злітав до США до сина з нагоди початку навчального року в Пенсильванському університеті.

Опозиція стверджує, що коштом платників податків прем'єр долетів із членами сім'ї на урядовому літаку до Європи, і там уже в аеропорту Мюнхена пересів на звичайний пасажирський рейс.

"Єдиний національний рух" оголосив, що звернувся до прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти Гарібашвілі. А партія "Лело" починає консультації з іншими опозиційними партіями щодо організації процедури імпічменту – для її початку потрібні підписи 50 депутатів.

"У нас є великі надії, що опозиція узгодить спільну позицію і ми зможемо ініціювати процедуру імпічменту", – заявила членкиня "Лело" Саломе Самадашвілі.

Водночас в уряді стверджують, що сім'я Гарібашвілі літала не коштом держбюджету, але за чиї конкретно гроші, не уточнюють.

Під час суперечок з'ясувалося, що літак перебуває на балансі служби держохорони, а за його технічну експлуатацію відповідає скандально відома компанія Georgian Airways, яка здійснює польоти до РФ.

Її засновник Тамаз Гаїашвілі повідомив, що літак справді літав і чекав у європейському аеропорту кілька днів, щоб повернути прем'єра назад. Але хто оплатив політ і стоянку, не сказав.

Департамент стратегічної комунікації уряду визнав, що в Європу прем'єр полетів на літаку, який обслуговує уряд. Але каже, що чартер був оплачений "позабюджетною організацією або приватною особою".

І пропонує всім, хто цікавиться, чекати на декларацію прем'єра про доходи-витрати, щоб усе перевірити – її буде оприлюднено наприкінці 2024 року.

У правлячій партії "Грузинська мрія" вважають, що опозиції потрібен "надуманий скандал" із прем'єром, щоб перекрити тему імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі за поїздки та переговори з європейськими лідерами без дозволу уряду.