В Грузии оппозиция требует отстранить от должности премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили из-за вероятного использования им правительственного самолета в личных целях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия".

Речь идет о частной поездке Гарибашвили в конце августа: премьер слетал в США к сыну по случаю начала учебного года в Пенсильванском университете.

Оппозиция утверждает, что за счет налогоплательщиков премьер долетел с членами семьи на правительственном самолете в Европу, и там уже в аэропорту Мюнхена пересел на обычный пассажирский рейс.

"Единое национальное движение" объявило, что обратилось в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против Гарибашвили. А партия "Лело" начинает консультации с другими оппозиционными партиями по организации процедуры импичмента – для ее начала нужны подписи 50 депутатов.

"У нас есть большие надежды, что оппозиция согласует общую позицию и мы сможем инициировать процедуру импичмента", – заявила член "Лело" Саломе Самадашвили.

В то же время в правительстве утверждают, что семья Гарибашвили летала не за счет госбюджета, но за чьи конкретно деньги, не уточняют.

В ходе споров выяснилось, что самолет находится на балансе службы госохраны, а за его техническую эксплуатацию отвечает скандально известная компания Georgian Airways, которая осуществляет полеты в РФ.

Ее основатель Тамаз Гаиашвили сообщил, что самолет действительно летал и ждал в европейском аэропорту несколько дней, чтобы вернуть премьера обратно. Но кто оплатил полет и стоянку, он не сказал.

Департамент стратегической коммуникации правительства признал, что в Европу премьер полетел на самолете, который обслуживает правительство. Но говорит, что чартер был оплачен "внебюджетной организацией или частным лицом".

И предлагает всем интересующимся ждать декларацию премьера о доходах-расходах, чтобы все проверить – она будет обнародована в конце 2024 года.

В правящей партии "Грузинская мечта" считают, что оппозиции нужен "надуманный скандал" с премьером, чтобы перекрыть тему импичмента президента Саломе Зурабишвили за поездки и переговоры с европейскими лидерами без разрешения правительства.